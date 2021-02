Zidane: “Non abbiamo giocato bene ma l’importante è la vittoria. Il rosso? Non so, spetta all’arbitro decidere” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo al sofferta vittoria contro l’Atalanta per 1-0. Queste le parole del francese: “Non so se il rosso è stato eccessivo, spetta all’arbitro prendere le decisioni. Non abbiamo giocato bene, ma l’importante è il risultato. C’è però ancora la gara di ritorno. Fisicamente sono molto forti, difendono molto bene. Non trovavamo spazi, abbiamo segnato soltanto nel finale. Se devi giocare contro dieci persone, provi a giocare così. Per noi però è molto importante aver trovato il gol”. Sul gol di Mendy: “Era una giocata provata in allenamento, l’avevamo provata con un altro giocatore. Ma ha trovato il gol. Quando deve ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Zinedine, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo al soffertacontro l’Atalanta per 1-0. Queste le parole del francese: “Non so se ilè stato eccessivo,prendere le decisioni. Non, maè il risultato. C’è però ancora la gara di ritorno. Fisicamente sono molto forti, difendono molto. Non trovavamo spazi,segnato soltanto nel finale. Se devi giocare contro dieci persone, provi a giocare così. Per noi però è molto importante aver trovato il gol”. Sul gol di Mendy: “Era una giocata provata in allenamento, l’avevamo provata con un altrore. Ma ha trovato il gol. Quando deve ...

