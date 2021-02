Woody Allen rompe il silenzio sul documentario con le accuse di molestie sessuali: “Attacco infarcito di falsità” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Un Attacco feroce infarcito di falsità“. Woody Allen e la moglie Soon-Yi hanno liquidato così Allen v. Farrow, il documentario di HBO che ha riacceso i riflettori sulle accuse di molestie sessuali mosse contro il regista dalla figlia adottiva Dylan. La ragazza, appoggiata anche dall’ex compagna di Allen, Mia Farrow, sostiene infatti di esser stata molestata da Woody all’età di 7 anni, nonostante la giustizia abbia assolto il regista stabilendo che il fatto non sussiste. “I documentaristi non hanno alcun interesse nel dire la verità. Hanno passato anni collaborando furtivamente con i Farrow e i loro facilitatori”, hanno dichiarato i due coniugi all’ Hollywood Reporter. Nella prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Unferocedi“.e la moglie Soon-Yi hanno liquidato cosìv. Farrow, ildi HBO che ha riacceso i riflettori sulledimosse contro il regista dalla figlia adottiva Dylan. La ragazza, appoggiata anche dall’ex compagna di, Mia Farrow, sostiene infatti di esser stata molestata daall’età di 7 anni, nonostante la giustizia abbia assolto il regista stabilendo che il fatto non sussiste. “I documentaristi non hanno alcun interesse nel dire la verità. Hanno passato anni collaborando furtivamente con i Farrow e i loro facilitatori”, hanno dichiarato i due coniugi all’ Hollywood Reporter. Nella prima ...

Shabine7 : @fedesettetre '...in casa comando io, mia moglie prende solo le decisioni.' Woody Allen. - Michael27653903 : RT @LadyAlessandraB: Non conosco la domanda, ma il sesso è sicuramente la risposta. (Woody Allen) - zorilla00 : @simonasiri Riguardo a me, le prove e gli indizi contro Woody Allen sono inesistenti, tutto si basa sulle accuse di… - filmpost_it : Allen v. Farrow: HBO Max non rimuoverà i film di Woody Allen dal catalogo #allenvsfarrow #HBOMax #WoodyAllen - AndreaArmaroli : RT @LadyAlessandraB: Non conosco la domanda, ma il sesso è sicuramente la risposta. (Woody Allen) -