void tRrLM();++ //Void Terrarium++ arriva su PS5

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) NIS America è felice di annunciare che il suo primo titolo per PS5™,tRrLM();++ //, arriverà il 18 maggio 2021 in Nord America, il 21 maggio in Europa e il 25 maggio in Oceania! In un mondo contaminato da funghi tossici, un robot di manutenzione scartato trova una ragazza di nome Toriko sull’orlo della morte. Dopo averla curata, i giocatori capiranno subito che potrebbe benissimo essere l’ultima persona rimasta ed è altamente vulnerabile alle condizioni mortali del mondo esterno. Per garantire la sua sopravvivenza, il robot e il suo nuovo amico, un’intelligenza artificiale dismessa nota come IA di fabbrica, creano un rifugio per lei all’interno di un terrario. Per rafforzare il terrario e la cattiva salute di Toriko, il robot solitario deve avventurarsi nella landa desolata per ...

