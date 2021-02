Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)DEL 23 FEBBRAIOORE 12.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN REDAZIONE MARCO CILUFFO AGGIORNAMENTO SULLA A1- FIRENZE INCIDENTE RISOLTO RIMANGONO 3 KM DI CODA TRA LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO IN DIREZIONE DI FIRENZE AL MOMENTO IL TRAFFICO DEFLUISCE SOLO SU DUE CORSIE SI CONSIGLIA DI USCIRE E PROCEDERE SU PERCORSI ALTERNATIVI UN ALTRO INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALTEZZA POMEZIA PROVOCA CODE IN DIREZIONE DI LATINA RALLENTAMENTI SULL ACASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA CANTIERI ATTIVI NELLA CAPITALE CHE PROVOCANO DISAGI ALLASULLA VIA TRIONFALE OPERAZIONI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE CAUSANO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI NUOVAMENTE CAUSA LAVORI SI STA IN ...