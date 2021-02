Un minuto di silenzio, poi il lungo applauso: la Camera ricorda Attanasio e Iacovacci – Il video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Siamo addolorati e costernati per questo atto di incomprensibile e vigliacca ferocia contro due nostri connazionali che erano impegnati, nell’ambito dei propri ruoli, in un’azione internazionale di sostegno e di solidarietà nei confronti della popolazione locale». Con queste parole il presidente della Camera Roberto Fico ha omaggiato l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, rimasti uccisi lo scorso 22 febbraio in un tentativo di rapimento a Kibumba, nella Repubblica Democratica del Congo. «Ritengo sia anche doveroso», ha aggiunto Fico prima del minuto di silenzio dell’Aula, «esprimere riconoscenza ed apprezzamento a tutto il personale della rete diplomatica e dell’Arma dei Carabinieri, che, con professionalità e dedizione, esercita i propri doveri di ufficio ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Siamo addolorati e costernati per questo atto di incomprensibile e vigliacca ferocia contro due nostri connazionali che erano impegnati, nell’ambito dei propri ruoli, in un’azione internazionale di sostegno e di solidarietà nei confronti della popolazione locale». Con queste parole il presidente dellaRoberto Fico ha omaggiato l’ambasciatore italiano Lucae il carabiniere Vittorio, rimasti uccisi lo scorso 22 febbraio in un tentativo di rapimento a Kibumba, nella Repubblica Democratica del Congo. «Ritengo sia anche doveroso», ha aggiunto Fico prima deldidell’Aula, «esprimere riconoscenza ed apprezzamento a tutto il personale della rete diplomatica e dell’Arma dei Carabinieri, che, con professionalità e dedizione, esercita i propri doveri di ufficio ...

Attacco in Congo, la Camera ricorda Attanasio e Iacovacci: il minuto di silenzio poi il lungo applauso. Fico: 'Atto di vigliacca ferocia' Fico ha poi dato il via al minuto di silenzio al quale ha fatto seguito un lungo applauso da parte dei parlamentari presenti. Leggi Anche Le salme dell'ambasciatore Attanasio e del carabiniere ...

