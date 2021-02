Tutti sul carro dei «competenti» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gli interlocutori politici di Mario Draghi spesso hanno una preparazione culturale e professionale «sui generis». Eppure pretendono di trattare da pari a pari col premier che partecipava ai G7 sul Recovery Plan e sulle emergenze del Paese. Che hanno contribuito ad aggravare. Anche i saperi, come le porte della politica, sono girevoli. Martedì 16 febbraio, mentre il professor Mario Draghi, 73 anni, laurea in economia alla Sapienza di Roma, dottorato al Mit e cattedra in quattro università, limava il discorso per la fiducia alle Camere, il senatore di Frascati Emanuele Dessì, 56 anni, diventava dottore in scienze politiche all'università telematica Unicusano. Tesi da grillino doc: «La democrazia diretta: dalla Polis greca all'era digitale, passando per Rousseau». La piattaforma, non Jean-Jacques, ovviamente. Notizia data dall'interessato su Facebook con pregevole autoironia: «Meglio ... Leggi su panorama (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gli interlocutori politici di Mario Draghi spesso hanno una preparazione culturale e professionale «sui generis». Eppure pretendono di trattare da pari a pari col premier che partecipava ai G7 sul Recovery Plan e sulle emergenze del Paese. Che hanno contribuito ad aggravare. Anche i saperi, come le porte della politica, sono girevoli. Martedì 16 febbraio, mentre il professor Mario Draghi, 73 anni, laurea in economia alla Sapienza di Roma, dottorato al Mit e cattedra in quattro università, limava il discorso per la fiducia alle Camere, il senatore di Frascati Emanuele Dessì, 56 anni, diventava dottore in scienze politiche all'università telematica Unicusano. Tesi da grillino doc: «La democrazia diretta: dalla Polis greca all'era digitale, passando per Rousseau». La piattaforma, non Jean-Jacques, ovviamente. Notizia data dall'interessato su Facebook con pregevole autoironia: «Meglio ...

