Traffico Roma del 24-02-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare diminuiscono gradualmente gli spostamenti in esterna tra laFiumicino e la Tuscolana è in interna tra Cassia bis e la Prenestina stessa situazione su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni proseguendo sulla stessa direzione meno trafficata anche la tangenziale est tra via dei Monti Tiburtini e le bivio A24 ma prudenza per un incidente in direzione stadio vicino via delle Valli code nei momenti di maggiorall’altezza della Borghesiana su via di Vermicino A causa della riduzione di carreggiata in prossimità di via dell’Osteria del finocchio raccomandiamo prudenza per la stessa causa anche su via Cristoforo Colombo trailer e via di Malafede verso Ostia sono ripresi lunedì 22 febbraio ai cantieri ...