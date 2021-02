Sottosegretari governo Draghi, le “quote” rallentano l’accordo. Ecco chi è in corsa per l’istruzione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La partita Sottosegretari è aperta. La deadline è fissata per giovedì, anche se c'è chi spera si possa chiudere già oggi, in un Consiglio dei ministri che potrebbe tenersi nel pomeriggio visto che, in mattinata, è stato convocato il pre consiglio, ovvero la riunione preparatoria del Cdm. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La partitaè aperta. La deadline è fissata per giovedì, anche se c'è chi spera si possa chiudere già oggi, in un Consiglio dei ministri che potrebbe tenersi nel pomeriggio visto che, in mattinata, è stato convocato il pre consiglio, ovvero la riunione preparatoria del Cdm. L'articolo .

borghi_claudio : Il povero ministro @FedericoDinca provato ai banchi del Governo perché finché non arrivano i sottosegretari si deve… - borghi_claudio : @nicelivingspace @Breguet87 Il governo è composto da ministri e sottosegretari, potenzialmente potrebbero essere tu… - borghi_claudio : @marcodimeco Ehm... due motivi: il primo è che il governo è in buona parte in continuità con il precedente, in part… - orizzontescuola : Sottosegretari governo Draghi, le “quote” rallentano l’accordo. Ecco chi è in corsa per l’istruzione - ConcreteRaw : RT @paologerbaudo: Vista la quantità di ministri, sottosegretari e consiglieri che ha offerto al governo Draghi non sarebbe male se la Bocc… -