Sci di fondo, l'ennesimo autogol della Fis consegna a Federico Pellegrino la Coppa sprint (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella serata di martedì la Fis ha comunicato che la Coppa del Mondo di sci di fondo si concluderà con le gare dell'Engadina, in programma il 13 e il 14 marzo, senza che vengano recuperate le finali programmate per il weekend successivo. L'annuncio ha come logica conseguenza quello di porre fine alla corsa alle Coppe di specialità della sprint, per il semplice fatto che di sprint non se ne disputeranno più. Si tratta di un'ottima notizia per l'Italia e per la Slovenia, in quanto Federico Pellegrino e Anamarija Lampic possono festeggiare il trionfo nelle classifiche dedicate alle prove veloci. Cionondimeno, l'accaduto certifica viepiù come la disciplina sia allo sbando più totale, essendo una dinamica sportivamente iniqua e mediaticamente controproducente. In primo luogo ...

