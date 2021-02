Rimossa a Melilla l'ultima statua del dittatore Francisco Franco (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'ultima statua del dittatore Francisco Franco è stata Rimossa dall'enclave nordafricana di Melilla: lo riportano i media spagnoli, ricordando che la rimozione del monumento all'ex dittatore spagnolo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'delè statadall'enclave nordafricana di: lo riportano i media spagnoli, ricordando che la rimozione del monumento all'exspagnolo ...

