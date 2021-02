Reti bianche al “Marcello Torre” | Paganese e Catania si annullano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Termina senzail recupero della prima giornata del girone di ritorno tra. Al “” di Pagani, a un mese esatto dal rinvio del match per impraticabilità di campo, campani e siciliani si dividono la posta in palio al termine di un incontro avaro di emozioni. Una sfida che regala il meglio di se nella prima frazione, andandosi poi man mano spegnendo. A salire alla ribalta sono soprattutto i tanti fischi del direttore di gara, costretto a intervenire per i troppi falli. A nove minuti dal novantesimo quello commesso da Tonucci vale il cartellino rosso per il difensore delma lanon ha la forza di sfruttare la superiorità numerica....