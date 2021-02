Rapporto Cotec, con l’Open innovation aumenta la profittabilità delle aziende (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le aziende che adottano allo stesso tempo pratiche di Open innovation e pratiche virtuose di gestione del personale vedono un livello di profittabilità (Roce) quasi doppio rispetto a quello delle altre imprese. È questo uno dei risultati che emergono dalla ricerca su Open innovation realizzata dall’Università Luiss Guido Carli e Fondazione Enel e presentata all’interno del Rapporto Cotec Open innovation che verrà illustrato mercoledì 24 febbraio, alle 16, nel corso di un evento online. Realizzato coinvolgendo un significativo campione di piccole e medie imprese italiane, e considerando le migliori pratiche della grande industria italiana con particolare riferimento alle strategie di innovazione, questo studio conferma quantitativamente un fatto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Leche adottano allo stesso tempo pratiche di Opene pratiche virtuose di gestione del personale vedono un livello di(Roce) quasi doppio rispetto a quelloaltre imprese. È questo uno dei risultati che emergono dalla ricerca su Openrealizzata dall’Università Luiss Guido Carli e Fondazione Enel e presentata all’interno delOpenche verrà illustrato mercoledì 24 febbraio, alle 16, nel corso di un evento online. Realizzato coinvolgendo un significativo campione di piccole e medie imprese italiane, e considerando le migliori pratiche della grande industria italiana con particolare riferimento alle strategie di innovazione, questo studio conferma quantitativamente un fatto ...

UniLUISS : “Abbiamo voluto dare un taglio diverso al nostro rapporto per indagare il paradigma dell’Open Innovation, particola… - andrea_morby : $ENI - Enel: Rapporto Cotec, Roce raddopia con Open Innovation - iam_psalmseen : RT @UniLUISS: Al via, 'Open Innovation - I fattori chiave per il successo dell’attività di innovazione di un’impresa italiana' con @ProfPre… - UniLUISS : Al via, 'Open Innovation - I fattori chiave per il successo dell’attività di innovazione di un’impresa italiana' co… - Agenparl : Rapporto COTEC/LUSS/ENEL 'Open Innovation' - Webinar 24 febbraio ore 16.00 - -