Per noi sarebbe ossigeno dopo mesi duri e zero ristori (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rita Vecchio Riccardo Di Giacinto, si parla di riapertura serale dei ristoranti. Che pensa? "Ci darebbe energia. Speriamo ci facciano ripartire. Dieci giorni fa ci eravamo illusi, e invece tra ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rita Vecchio Riccardo Di Giacinto, si parla di riapertura serale dei ristoranti. Che pensa? "Ci darebbe energia. Speriamo ci facciano ripartire. Dieci giorni fa ci eravamo illusi, e invece tra ...

caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - CarloPinsoglio1 : Volevamo questa vittoria per noi e per i nostri tifosi. Continuiamo così! #JuveCrotone #DaiUnPoEh #FinoAllaFine - VittorioSgarbi : #roma #amministrative Noi ci siamo. Per Roma non posso non esserci. Roma oggi è una città abbandonata, con monument… - paolorm2012 : RT @TizianaFerrario: Ecco spiegato bene perché le americane #Pfizer e #Moderna riducono vaccini a noi per rafforzare campagna di Biden.#As… - EmyRoyaleagle : RT @MoManjii: E anche stamattina il mio ex con tanto di mascherina ffp2, mi ha parlato di varianti, vaccini e gente intubata. Mi vuole prop… -