Pd | Decaro | ' partito ostaggio delle correnti | amministratori locali lo tengono in vita' 2

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Vorrei tranquillizzare tutti. Non voglio discutere il segretario. Non chiedo il congresso in piena pandemia. Non mi candido a niente. Ho ancora tre anni e mezzo di mandato da sindaco, sono stato eletto per acclamazione presidente Anci, me ne potrei stare tranquillo. Diciamo sempre: bisogna ascoltare il territorio. Non lo fa nessuno. Il Pd esiste per quello che è perché abbiamo vinto le elezioni nei Comuni. Poi abbiamo vinto le Regionali in Emilia, poi di nuovo in Toscana Puglia e Campania. Gli-concludeinil Pd nazionale".

Ma non per accrescere il loro potere, come chi lo desidera per sé potrebbe sospettare: per accrescere la forza del'. 'La linea - conclude- la leggo io stesso sui giornali. O Conte o ...Non lo fa nessuno. Il Pd esiste per quello che è perché abbiamo vinto le elezioni nei Comuni. Poi abbiamo vinto le Regionali in Emilia, poi di nuovo in Toscana Puglia e Campania. Gli amministratori ..."Una cosa che mi sento dire spesso dai miei concittadini è: 'Ti ho votato nonostante tu sia del Pd'. Non riesco a farmene una ragione. O mettiamo mano adesso all'identità del partito o rischiamo fra u ...