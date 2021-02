Old School RuneScape è sbarcato su Steam... con giusto qualche lustro di ritardo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I giocatori di vecchia data ricorderanno RuneScape, originariamente uscito nel 2007: ebbene, sappiano che è tornato disponibile, in versione classica, su Steam. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un MMORPG vecchissima scuola, ambientato in un open world di stampo high fantasy, costantemente in evoluzione grazie alla sua attivissima community, attiva ormai da quasi quindici anni. Nel 2013 il titolo è diventato disponibile, per gli affezionati alle sue radici, in versione Old School, che è poi quella approdata ora su Steam, con annessi e connessi tipici della piattaforma come achievement, punti etc. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I giocatori di vecchia data ricorderanno, originariamente uscito nel 2007: ebbene, sappiano che è tornato disponibile, in versione classica, su. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un MMORPG vecchissima scuola, ambientato in un open world di stampo high fantasy, costantemente in evoluzione grazie alla sua attivissima community, attiva ormai da quasi quindici anni. Nel 2013 il titolo è diventato disponibile, per gli affezionati alle sue radici, in versione Old, che è poi quella approdata ora su, con annessi e connessi tipici della piattaforma come achievement, punti etc. Leggi altro...

