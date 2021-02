Le salme dell’ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci arrivate a Ciampino: ad attenderle Draghi, Di Maio e Guerini (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È atterrato a Ciampino poco dopo le 23 di martedì 23 febbraio l’aereo di Stato con a bordo i feretri dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo. Ad attendere i feretri c’erano il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. “L’Italia piange due servitori dello Stato. Onore all’ambasciatore Luca Attanasio e a Vittorio Iacovacci, militare dell’Arma dei Carabinieri. Il nostro Paese non vi dimenticherà mai“, ha scritto Di Maio su Facebook, pubblicando le foto dell’arrivo delle salme delle due vittime dell’attentato nella Repubblica democratica del Congo. Oggi dovrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È atterrato apoco dopo le 23 di martedì 23 febbraio l’aereo di Stato con a bordo i feretriLucae delVittorio, uccisi in Congo. Ad attendere i feretri c’erano il presidente del Consiglio Mario, il ministro degli Esteri Luigi Die il ministro della Difesa Lorenzo. “L’Italia piange due servitori dello Stato. Onore all’ambasciatore Lucae a Vittorio, militare dell’Arma dei Carabinieri. Il nostro Paese non vi dimenticherà mai“, ha scritto Disu Facebook, pubblicando le foto dell’arrivo delledelle due vittime dell’attentato nella Repubblica democratica del Congo. Oggi dovrebbero ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella, a causa di un disturbo vestibolare, è stato purtroppo costretto ad annullare la sua pres… - Palazzo_Chigi : Sono giunte all’Aeroporto militare di Ciampino le salme dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio… - Tg3web : Attese in tarda serata in Italia le salme di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, l'ambasciatore e il carabiniere u… - LianaCiccina : RT @vitalbaa: Su disposizione della presidenza del Consiglio, a giornalisti e telecamere non è stato consentito di accedere ove i familiari… - MarisaLevi1 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella, a causa di un disturbo vestibolare, è stato purtroppo costretto ad annullare la sua presenza all’… -

