Juventus, tutta la verità sull’infortunio di Arthur: cosa sta succedendo? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Infortunio Arthur: tutta la verità. Ecco le onde d’urto, ma stagione a rischio per il brasiliano alle prese con la calcificazione Tuttosport prova a chiarire la situazione dell’infortunio di Arthur Melo. Il brasiliano è ancora alle prese con la calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea che non permette di stabilire con precisione una prognosi. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 La Juventus sta facendo di tutto per evitare l’intervento chirurgico (che significherebbe stagione finita. Il brasiliano, che è seguito personalmente da alcuni fisioterapisti, sta provando a curarsi con le onde d’urto e il nuoto. La speranza è quella di averlo contro il Porto ma la situazione sarà valutata giorno per giorno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Infortuniola. Ecco le onde d’urto, ma stagione a rischio per il brasiliano alle prese con la calcificazione Tuttosport prova a chiarire la situazione dell’infortunio diMelo. Il brasiliano è ancora alle prese con la calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea che non permette di stabilire con precisione una prognosi. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Lasta facendo di tutto per evitare l’intervento chirurgico (che significherebbe stagione finita. Il brasiliano, che è seguito personalmente da alcuni fisioterapisti, sta provando a curarsi con le onde d’urto e il nuoto. La speranza è quella di averlo contro il Porto ma la situazione sarà valutata giorno per giorno. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Storia, dati, statistiche, prematch, live match and more. La grande giornata di #FCPJuve è tutta da vivere su… - liwsemue : @NandoPiscopo1 I giovani si cavalcano fino a che stanno in panchina osteggiati dal mister ma soprattutto dalla Società Juventus tutta - deweytango : @ClaMarchisio8 C'è una questione italiana con gli arbitri #UEFA. Il rigore contro in Juventus-Lione, quello non con… - kiingg____ : @shinko126 Sei andato un po' fuori strada, sicuramente una società con stadio di proprietà, brand conosciuto in tut… - megamodo : Amazon Prime Video e Juventus hanno annunciato oggi la nuova docu-serie Amazon Original italiana 'All or Nothing: J… -