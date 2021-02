Insaziabile City | 2 - 0 anche al Gladbach per il 19° successo consecutivo

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Non sempre la storia si ripete. Nell'unico precedente, in un turno a eliminazione diretta, fra Borussia Moenchene Mster(Coppa Uefa 1978 - 79) i tedeschi non solo riuscirono a ...

La partita viene disputata a ritmi bassi, con ilche fa possesso e il Gladbach che prova a ripartire in contropiede: al 6' Rodri innesca Sterling, il pallone arriva a Foden che calcia da fuori ...... dopo la grande prova in Champions League contro il Siviglia, si conferma centravantie ... Non è certo un segreto che squadre come Real Madrid, Manchester United,e Psg stiano ...Manchester City-Tottenham è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.