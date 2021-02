Il messaggio alla Juventus (e alla Serie A) di Douglas Costa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Douglas Costa, esterno offensivo della Juventus, ora in prestito al Bayern Monaco, ha parlato su Twitch di un possibile ritorno in bianconero. La storia non è terminata. Douglas Costa può ancora giocarsi le sue carte con la Juventus o quantomeno il calciatore non esclude questa possibilità, nonostante al momento si trovi al Bayern Monaco in prestito. Al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 febbraio 2021), esterno offensivo della, ora in prestito al Bayern Monaco, ha parlato su Twitch di un possibile ritorno in bianconero. La storia non è terminata.può ancora giocarsi le sue carte con lao quantomeno il calciatore non esclude questa possibilità, nonostante al momento si trovi al Bayern Monaco in prestito. Al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

riotta : Per capirci. Mainstream media che rilanciano a pioggia insulti alla senatrice Segre non hanno chiarissimo come funz… - StefanoFeltri : Altro messaggio importante: LE RISORSE SONO SEMPRE SCARSE, ogni spreco di risorse oggi è un torto alla prossima generazione - UNRIC_Italia : Domani è la Giornata Mondiale della Lingua Materna ???? Per celebrare questa giornata, il Presidente dell'… - serieAnews_com : ?? Il messaggio alla #Juventus (e alla #SerieA) di #DouglasCosta - Lucia07129120 : RT @peoplepubit: 'C’è una bella parola che si addice a #CarlaNespolo e alla sua memoria: la staffetta. Ecco, dobbiamo continuare con le sta… -