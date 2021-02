I partiti di maggioranza continuano a discutere sugli elenchi dei sottosegretari (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Continua il totonomi sui sottosegretari al governo Draghi. I partiti discutono con le unghie e con i denti, e il Premier sta perdendo la pazienza. Per questo ha dato una deadline: domani è l’ultimo giorno per decidere. Entro mercoledì, quindi, bisogna presentare la lista, nonostante le liti e gli psicodrammi del Movimento 5 Stelle. Questo temporeggiare, infatti, sta creando una certa insofferenza in Draghi, che non a caso ha scelto di delegare al suo staff di Palazzo Chigi il compito di trattare con la maggioranza. >> Leggi anche: Mara Carfagna, FI e Lega si contendono il posto di vicepresidente della Camera: tutto da giocare sottosegretari governo Draghi, la lista ancora non c’è Sembra che Mario Draghi, per quanto riguarda i sottosegretari al governo, voglia aspettare che siano i ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Continua il totonomi suial governo Draghi. Idiscutono con le unghie e con i denti, e il Premier sta perdendo la pazienza. Per questo ha dato una deadline: domani è l’ultimo giorno per decidere. Entro mercoledì, quindi, bisogna presentare la lista, nonostante le liti e gli psicodrammi del Movimento 5 Stelle. Questo temporeggiare, infatti, sta creando una certa insofferenza in Draghi, che non a caso ha scelto di delegare al suo staff di Palazzo Chigi il compito di trattare con la. >> Leggi anche: Mara Carfagna, FI e Lega si contendono il posto di vicepresidente della Camera: tutto da giocaregoverno Draghi, la lista ancora non c’è Sembra che Mario Draghi, per quanto riguarda ial governo, voglia aspettare che siano i ...

