GF Vip, polemica su Tommaso Zorzi per le frasi a Dayane: "Sconvolta dalla cattiveria"

Il Grande Fratello Vip si prepara al gran finale: l'ultima puntata andrà in onda lunedì 2 marzo, e gli animi iniziano a diventare caldissimi. Al centro della polemica ora c'è Dayane Mello, che dopo aver prima dichiarato il suo amore a Rosalinda, ha deciso comunque di mandarla in nomination. Il suo comportamento è stato duramente criticato da Tommaso Zorzi, ma le critiche alla modella brasiliana si sono ritorte contro di lui. A contestarlo, duramente, è l'influencer Soleil Sorge. Tommaso dà della "mezza lesbica" a Dayane" Tutto si riferisce al duro scontro tra i due finalisti del GF Vip: Tommaso Zorzi e Dayane Mello. La "tregua" nei confronti della brasiliana, che ha perso il fratello Lucas solo poche settimane fa, sembra ...

