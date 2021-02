GF Vip 5: "L'amore di Dayane Mello per Rosalinda Cannavò? Finto", il commento di Imma Battaglia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Imma Battaglia non crede alla dichiarazione d'amore di Dyane Mello per Rosalinda Cannavò fatta nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 5: per lei è solo strategia di gioco. Anche Imma Battaglia ha seri dubbi sull'amore di Dayane Mello nei confronti di Rosalinda Cannavò, espresso nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 5: l'attivista LGTB ha detto in un'intervista a Today.it di non credere affatto a quella storia, dall'inizio. Lunedì sera Dayane Mello ha detto di essersi innamorato di Rosalinda Cannavò, ma subito dopo le ha negato la finale del GF Vip 5, mandandola al televoto con Stefania ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021)non crede alla dichiarazione d'di Dyaneperfatta nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 5: per lei è solo strategia di gioco. Ancheha seri dubbi sull'dinei confronti di, espresso nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 5: l'attivista LGTB ha detto in un'intervista a Today.it di non credere affatto a quella storia, dall'inizio. Lunedì seraha detto di essersi innamorato di, ma subito dopo le ha negato la finale del GF Vip 5, mandandola al televoto con Stefania ...

vip_erella : @Maiararonc Be a quanto pare però l’odio per Stefania era maggiore del suo amore per Rosalinda, cosa che fa molto riflettere. - eyeschico5 : Io ancora aspetto gli articoli ed i vip che attaccano ratto per aver fatto idealizzare un rapporto a Tommaso . . Pu… - Anastas11877301 : RT @tommasinoking: ma sapete quante persone non credono all'amore degli altri ma nessuno fa una questione di stato come stanno facendo ora… -