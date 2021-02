Francesco Oppini attacca Dayane Mello: “Gioca sporco, anaffettiva e incoerente!” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Francesco Oppini ospite di Casa Chi ha raccontato alcuni retroscena sul Grande Fratello Vip, concentrandosi su Dayane Mello e la nomination a Rosalinda Cannavò nel corso dell’ultima puntata del reality show. Francesco Oppini attacca Dayane Mello: “anaffettiva e incoerente!” Il mio discorso è solo legato al gioco e non al momento personale di Dayane di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ospite di Casa Chi ha raccontato alcuni retroscena sul Grande Fratello Vip, concentrandosi sue la nomination a Rosalinda Cannavò nel corso dell’ultima puntata del reality show.: “” Il mio discorso è solo legato al gioco e non al momento personale didi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

