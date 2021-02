El Shaarawy | “Non gioco titolare da novembre in Nazionale Dobbiamo migliorare con le big”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Insieme a Paulo Fonseca, in casa Roma, ha presentato la gara di domani con il Braga l’attaccate Stefan El. Queste le parole del giocatore della: “La condizione sta migliorando, ho fatto due spezzoni di partita perché il piano di gestione era questo. Domani sarà la mia prima da, nondadalla, però sto molto meglio fisicamente e domani sarà una partita importante per la squadra e per me, per prendere minuti e maggiore fiducia e per la qualificazione”. Quanto pensi che manca una figura di Totti nel club?“È stato un onore e un privilegio giocare con lui, uno dei più forti nella storia del calcio italiano e mondiale, che ha trasmesso gran senso di appartenenza. Continuo ad avere un ottimo rapporto con lui. In questa situazione sono ...