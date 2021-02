"È la terza ondata". Paura per le varianti. Dal boom di Brescia ai casi Lazio e Liguria è corsa alle chiusure (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alberto Giannoni casi in aumento nella città lombarda, ora "arancio rafforzato", nel Cremonese e nel Mantovano. Stretta nell'Imperiese, scuola chiusa a Roma a causa del ceppo brasiliano. Emilia, limitazioni in 14 Comuni. Bertolaso: "Mutazioni ad alta capacità di diffusione" La terza ondata è già qui. Dal Ponente ligure all'Umbria, dall'Abruzzo al Frusinate e all'Emilia Romagna le varianti fanno Paura un po' ovunque, e per non farsi travolgere l'Italia prova a mettere a punto una strategia diversa, con nuove restrizioni mirate e vaccini usati come arma di contenimento. «La situazione è sotto controllo e gestibile rispetto all'autunno passato, tranne in provincia di Brescia, dove siamo di fronte alla terza ondata della pandemia. Va ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alberto Giannoniin aumento nella città lombarda, ora "arancio rafforzato", nel Cremonese e nel Mantovano. Stretta nell'Imperiese, scuola chiusa a Roma a causa del ceppo brasiliano. Emilia, limitazioni in 14 Comuni. Bertolaso: "Mutazioni ad alta capacità di diffusione" Laè già qui. Dal Ponente ligure all'Umbria, dall'Abruzzo al Frusinate e all'Emilia Romagna lefannoun po' ovunque, e per non farsi travolgere l'Italia prova a mettere a punto una strategia diversa, con nuove restrizioni mirate e vaccini usati come arma di contenimento. «La situazione è sotto controllo e gestibile rispetto all'autunno passato, tranne in provincia di, dove siamo di fronte alladella pandemia. Va ...

Maxdero : #Salvini: '“Se si va a pranzo in sicurezza, perché no a cena?” #Bertolaso: 'A Brescia evidentemente ci troviamo di… - dellorco85 : Breve storia: - Salvini: 'Bisogna riaprire, basta allarmismo. Apprezzo la concretezza di Bertolaso'. - Allarme di… - petergomezblog : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… - VellaniSimona : RT @emmevilla: ?????? #COVID19, varianti e 'terza ondata'. Volete sapere il motivo per cui da settimane continuo a dire che dovremmo concentr… - albertocaldana : RT @emmevilla: ?????? #COVID19 in Italia. Tanto per chiarirci: quando #Speranza dice che non possiamo riaprire non lo fa per colpire gli ital… -