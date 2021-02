Draghi e serpenti. Le nuove sfide alla sicurezza dell’Occidente secondo David Kilcullen (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel febbraio 1993 James Woolsey, nominato direttore della Cia da Bill Clinton, esponeva nella sua audizione di conferma al Senato le principali minacce che gli Usa dovevano prepararsi ad affrontare con la fine della Guerra fredda: proliferazione di armi di distruzione di massa, crescita del terrorismo internazionale, traffico internazionale di stupefacenti, crimine organizzato, rischi ambientali ed energetici, conflitti etnico-religiosi. “Abbiamo ucciso un grande drago – concludeva Woolsey – ma ora ci troviamo a vivere in una giungla infestata da un’impressionante varietà di serpenti velenosi”. Il direttore della Cia aveva anticipato nei suoi tratti essenziali lo scenario strategico che avrebbe caratterizzato il successivo quarto di secolo: la sicurezza degli Stati Uniti non sarebbe stata più minacciata da attori statuali e dalla ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel febbraio 1993 James Woolsey, nominato direttore della Cia da Bill Clinton, esponeva nella sua audizione di conferma al Senato le principali minacce che gli Usa dovevano prepararsi ad affrontare con la fine della Guerra fredda: proliferazione di armi di distruzione di massa, crescita del terrorismo internazionale, traffico internazionale di stupefacenti, crimine organizzato, rischi ambientali ed energetici, conflitti etnico-religiosi. “Abbiamo ucciso un grande drago – concludeva Woolsey – ma ora ci troviamo a vivere in una giungla infestata da un’impressionante varietà divelenosi”. Il direttore della Cia aveva anticipato nei suoi tratti essenziali lo scenario strategico che avrebbe caratterizzato il successivo quarto di secolo: ladegli Stati Uniti non sarebbe stata più minacciata da attori statuali e d...

Dertizia : RT @andr900: Alcuni animali per sfuggire ai predatori si fingono morti. Tale 'tattica difensiva' è nota col nome di tanatosi. Tra gli ani… - egospotami : RT @andr900: Alcuni animali per sfuggire ai predatori si fingono morti. Tale 'tattica difensiva' è nota col nome di tanatosi. Tra gli ani… - KilledByFrank : @faioc20 Stai attento quando giochi a RLC. Devi stare attento ai draghi, demoni satanici, rituali, luna di sangue,… - foa_u : RT @andr900: Alcuni animali per sfuggire ai predatori si fingono morti. Tale 'tattica difensiva' è nota col nome di tanatosi. Tra gli ani… - Coludinomsncom2 : RT @andr900: Alcuni animali per sfuggire ai predatori si fingono morti. Tale 'tattica difensiva' è nota col nome di tanatosi. Tra gli ani… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi serpenti Corsa agli organismi di garanzia. Scontro a destra col terzo incomodo. Vigilanza Rai e Copasir spettano all'opposizione. FdI li reclama, ... Quando ha scelto di essere l'unica a dire no al Governo Draghi, Giorgia Meloni deve aver pensato di ... ALLEATI SERPENTI. Non sembra che la Meloni abbia ben valutato gli appetiti dei suoi compagni di ...

La Repubblica dei virologi zavorra il governo Draghi Forse ci attendiamo troppo dal Draghi 1, l'epidemia non e affatto finita, la terza ondata incombe, le varianti si attorcigliano sulle nostre speranze come serpenti velenosi, i vaccini zoppicano, fra ...

Draghi e serpenti. Le nuove sfide alla sicurezza dell'Occidente secondo David Kilcullen Formiche.net Milan-Inter, i precedenti con l'arbitro Doveri: bilancio favorevole ai rossoneri Doveri ha già diretto 20 gare dell'Inter in carriera: i nerazzurri hanno conquistato 8 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Ad. Alessandro De Felice. Milan-Inter sarà diretta da Daniele Doveri. Bilancio ...

Parenti serpenti Storia delle mascotte di Inter e Milan, più vicine di quello che sembra. «Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avve ...

Quando ha scelto di essere l'unica a dire no al Governo, Giorgia Meloni deve aver pensato di ... ALLEATI. Non sembra che la Meloni abbia ben valutato gli appetiti dei suoi compagni di ...Forse ci attendiamo troppo dal1, l'epidemia non e affatto finita, la terza ondata incombe, le varianti si attorcigliano sulle nostre speranze comevelenosi, i vaccini zoppicano, fra ...Doveri ha già diretto 20 gare dell'Inter in carriera: i nerazzurri hanno conquistato 8 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Ad. Alessandro De Felice. Milan-Inter sarà diretta da Daniele Doveri. Bilancio ...Storia delle mascotte di Inter e Milan, più vicine di quello che sembra. «Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avve ...