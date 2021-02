Covid Toscana, 857 nuovi contagi: bollettino (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono 857 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Ad anticipare il dato su Facebook, il governatore della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 857 su 21.198 test di cui 13.192 tamponi molecolari e 8.006 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,04% (8,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono 857 ida coronavirus insecondo ildi oggi. Ad anticipare il dato su Facebook, il governatore della regione Eugenio Giani. “Icasi registrati insono 857 su 21.198 test di cui 13.192 tamponi molecolari e 8.006 test rapidi. Il tasso deipositivi è 4,04% (8,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Corriere : In Emilia-Romagna 14 Comuni in arancione scuro, restrizioni a Sanremo. Nuovi lockdown in Sicilia e Toscana. A Roma… - regionetoscana : #covid19 #vaccinoCovid 30mila nuove dosi #Pfizer per gli ultraottantenni. I medici di medicina generale possono pre… - RadioSienaTV : Covid, 857 nuovi casi in Toscana - - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Covid: da Roma a Ansedonia per fare surf,multati in spiaggia. Sconfinano da Lazio in Toscana, pattuglia Gdf li sanziona… - AnsaRomaLazio : Covid: da Roma a Ansedonia per fare surf,multati in spiaggia. Sconfinano da Lazio in Toscana, pattuglia Gdf li sanz… -