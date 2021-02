Covid | cosa fare per ripartire | Galli detta le regole

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cristina Martelli Massimo, responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, è finito al centro di diverse polemiche: dalla frase sulle varianti del-19 che avrebbero invaso il reparto e che poi è stata smentita dallo stesso ospedale, fino all’accusa di “presenzialismo” in televisione. Così, il professore ha deciso di chiarire la sua posizione in un intervento a Cartabianca su Rai3 e ha fatto il punto sulleche bisognerebbe adottare per, la risposta alle polemiche che lo hanno coinvolto In merito all’ipotesi di chiudersi in una sorta di lockdown personale contro chi lo accusa ditroppe ospitate in tv,ha chiarito: “Farò il mio dovere almeno fino al 31 ottobre, quando andrò felicemente in ...