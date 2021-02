Covid-19 in Italia, Speranza: Manca Poco per Vincere La Battaglia Contro La Pandemia ma Serve Collaborazione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Ministro Speranza comunica al Senato le misure per combattere la Pandemia. “Le polemiche disorientano i cittadini stanchi per lunga crisi e colpiti dalle conseguenze della Pandemia. Serve unità e ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Ministrocomunica al Senato le misure per combattere la. “Le polemiche disorientano i cittadini stanchi per lunga crisi e colpiti dalle conseguenze dellaunità e ...

matteosalvinimi : #Salvini: dall’installazione del bioreattore si arriverebbe a produrre vaccino in Italia dopo 4 mesi. Non domandate… - Avvenire_Nei : Anche l’Italia può fare la sua parte nel piano europeo per accelerare la produzione dei vaccini contro il Covid-19. - Agenzia_Ansa : Covid: 13.314 nuovi casi, 356 morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. #ANSA - BarisiGiancarlo : RT @Yoda15271485: .#Salvini:'Urge produrre #vaccini anti #covid in Italia per essere autonomi'. #Federfarma:'Per essere in grado di produrr… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Covid: Zucconi, Fratelli d’Italia da sempre a fianco delle aziende del turismo -