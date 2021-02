Congo, oggi le autopsie al Gemelli sui corpi di Attanasio e Iacovacci. Di Maio: “Si sono affidati al protocollo delle Nazioni Unite” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) sono rientrate a Ciampino intorno alle 23 di ieri sera le salme dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi lunedì durante un agguato in Nord Kivu insieme al loro autista Mustapha Milambo, mentre viaggiavano in un convoglio del Pam (il Programma alimentare mondiale dell’Onu) in una missione nell’est del Paese. oggi si svolgeranno le autopsie al Gemelli e i risultati saranno consegnati in Procura, ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso della sua informativa al Parlamento. Tanti i punti da chiarire sulla dinamica dell’attacco e sulle responsabilità dell’organizzazione della missione, gestita dall’Onu. Intanto una squadra di Carabinieri del Ros, su delega della Procura di Roma, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021)rientrate a Ciampino intorno alle 23 di ieri sera le salme dell’ambasciatore italiano inLucae del carabiniere Vittorio, uccisi lunedì durante un agguato in Nord Kivu insieme al loro autista Mustapha Milambo, mentre viaggiavano in un convoglio del Pam (il Programma alimentare mondiale dell’Onu) in una missione nell’est del Paese.si svolgeranno leale i risultati saranno consegnati in Procura, ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Dinel corso della sua informativa al Parlamento. Tanti i punti da chiarire sulla dinamica dell’attacco e sulle responsabilità dell’organizzazione della missione, gestita dall’Onu. Intanto una squadra di Carabinieri del Ros, su delega della Procura di Roma, è ...

