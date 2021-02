Congo, l’uccisione dell’ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci non è stata un’esecuzione (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’esito dell’autopsia su Attanasio e Iacovacci, uccisi in Congo. I carabinieri sono stati tenuti lontano dal testimone superstite. Oggi i funerali Leggi su corriere (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’esito dell’autopsia su, uccisi in. I carabinieri sono stati tenuti lontano dal testimone superstite. Oggi i funerali

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - CarloCalenda : L’analisi di @mraffa1946 sull’uccisione dell’ambasciatore italiano e del carabiniere in #Congo. Da ascoltare - globalistIT : L'uccisione dei nostri connazionali è stata (purtroppo) una delle tante - francescop_scc : RT @_Carabinieri_: Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci, cadut… - cristob45 : RT @_Carabinieri_: Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci, cadut… -

Ultime Notizie dalla rete : Congo l’uccisione Rep.Congo: autopsia, ambasciatore e cc uccisi da 4 colpi Affaritaliani.it