Congo, Di Maio: "Onu dia rapporto approfondito su misure salvaguardia" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – L'attacco è avvenuto intorno alle 10.05 ora locale, nei pressi del villaggio di Kibumba e della località detta 'Tre antenne', lungo la strada N2 in direzione di Rutshuru". È iniziata così la ricostruzione dell'agguato di lunedì del ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, alla Camera. Nell'imboscata in Repubblica democratica del Congo in cui hanno perso la vita l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, assieme all'autista del Programma alimentare Mondiale Mustafa Milambo. L'attacco, ha detto il ministro, è stato condotto da "uomini armati con armi leggere" dopo che l'ambasciatore era partito da Goma, il capoluogo del Nord Kivu. Due le auto del convoglio. "Il commando ha sparato dei colpi in aria e bloccato il convoglio, ordinando ai passeggeri di scendere dai veicoli" ha detto Di Maio. "Il rumore degli spari ha allertato i ranger del parco nazionale del Virunga, che si trovavano a meno di un chilometro". Secondo il ministro, il governatore del Nord Kivu "ha spiegato che per costringerli a seguirli, gli assalitori hanno ucciso l'autista del Pam" e che "quindi si sono diretti nel folto nella foresta". Il gruppo di assalitori e rapiti sarebbe stato quindi raggiunto "dalla pattuglia dell'Istituto congolese per la conservazione della natura e da un'unità dell'esercito congolese". Il ministero dell'Interno di Kinshasa, ha detto Di Maio, ha riferito che la pattuglia dei ranger "ha intimato agli assalitori di abbassare le armi" e invece questi "hanno aperto il fuoco contro il carabiniere, che è morto sul colpo, e contro l'ambasciatore, che è rimasto ferito". Subito dopo, secondo la ricostruzione, i ranger "hanno negoziato con gli assalitori per mettere in salvo i feriti" e hanno portato Attanasio "all'ospedale di Goma, dove però è morto per le ferite riportate".

