Condò: “Assembramenti fuori dagli stadi un problema, come nel derby” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Paolo Condò, nel pre-partita di Atalanta-Real Madrid, ha condannato gli Assembramenti prima del match. Stesso discorso per quanto riguarda il derby Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Paolo, nel pre-partita di Atalanta-Real Madrid, ha condannato gliprima del match. Stesso discorso per quanto riguarda ilPianeta Milan.

PianetaMilan : #Condò: 'Assembramenti fuori dagli stadi un problema, come nel #derby' - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Condò 'Gli assembramenti stanno diventando pericolosi. Dopo quelli di Milan-Inter, oggi a Bergamo. Non va bene' https://… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Condò: 'Atalanta-Real Madrid? Capisco i tifosi, ma questi assembramenti non vanno fatti' - sscalcionapoli1 : Assembramenti a Bergamo, Condò: 'Sta diventando un problema' #UCL - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Condò: 'Atalanta-Real Madrid? Capisco i tifosi, ma questi assembramenti non vanno fatti' -