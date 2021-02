Chi era Antonio Catricalà

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) , ex Garante Antitrust e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La biografia e la carriera.è stato un noto avvocato e politico italiano, morto suicida nella giornata del 24 febbraio 2021 all’età di 69 anni. : la biografia Nato a Catanzaro il 7 febbraio 1952,si laurea in Giurisprudenza a Roma e proprio nella Capitale si è formato come avvocato diventando una figura di rilievo nel suo settore di competenza. La carriera Noto avvocato,è stato un importantissimo uomo delle istituzioni. È stato magistrato del Consiglio di Stato, Presidente dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato oltre che Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Diventa Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel ...