Boxe | Joshua si proclama campione “undisputed”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Anthonylancia un messaggio a Tyson Fury, sarà lui ildei pesi massimi “” nel 2021 quando si incontreranno per il loro incontro di unificazione. Secondo(24-1, 22 KO) è chiaro che lui è un combattente migliore di Fury (30- 0-1, 21 KO), e la vittoria sarà sua quando i due si incontreranno finalmente tra quattro o cinque mesi. Il promotore di Matchroom Boxing Eddie Hearn prevede una vittoria disu Fury. Hearn ha analizzato lo stile di Fury ed è fiducioso chelo fermerà. È comprensibile il motivo per cui Hearn vedesconfiggere Fury, dato che il suo stile è completamente sbagliato per il 6’9? Fury. La combinazione di pugni cheesegue renderà difficile a Fury evitare i suoi colpi senza essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Joshua

Italia Sera

... Laureus World Sportsman of the Year Award (Sportivo dell'anno);Cheptegei (Uganda), ... Laureus Sport for Good Award (Programma di sviluppo attraverso lo sport) Boxgirls Kenya,, Fundación ......DEI CANDIDATI AI LAUREUS WORLD SPORTS AWARDS 2021 Laureus World Sportsman of the Year Award...che lo ha costretto a sottoporsi a 17 operazioni Laureus Sport for Good Award Boxgirls Kenya- ...Anthony Joshua lancia un messaggio a Tyson Fury, sarà lui il campione dei pesi massimi “Undisputed” nel 2021 quando si incontreranno per il loro incontro di unificazione. Secondo Joshua (24-1, 22 KO) ...Andy Ruiz Jr negli ultimi tempi è passato un po’ nel dimenticatoio dei fan della grande boxe. Dopo il suo grande exploit due anni fa, nella storica serata del Madison Square Garden in cui ha battuto A ...