Bergamo, sindaco chiede di fare il tampone a tutti i cittadini ma "Ats ci ha detto di no per evitare misure più stringenti per il paese" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gli abitanti della Valle Seriana sanno cosa significa – forse più di tanti altri – avere a che fare con un'impennata di contagi, considerato che esattamente un anno fa in quell'area della Bergamasca si sviluppò il più grande focolaio d'Europa. E devono saperlo bene anche gli abitanti di Valgoglio, sponda ovest dell'alta valle, tanto che il primo cittadino, Angelo Bosatelli, a fronte di un aumento considerevole di casi Covid, ha chiesto all'Azienda di tutela della salute di Bergamo (Ats), di poter effettuare il tampone a tutta la popolazione. Risposta: meglio di no, perché c'è il rischio che il paese venga chiuso. A raccontare la singolare risposta dell'ente che si occupa di organizzare, tra le altre cose, i tamponi, è stato il sindaco. Nel suo comune, che conta 600 persone, i casi sono saliti, nel ...

