Atp Montpellier 2021: Sonego straripante, travolge Korda in due set e vola ai quarti di finale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lorenzo Sonego si libera agevolmente di Sebastian Korda e stacca il pass per i quarti di finale dell'Atp 250 di Montpellier. Match a senso unico vinto dall'italiano, capace di imporsi con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un'ora e quindici minuti di gioco. A dir la verità i primi giochi sono stati piuttosto equilibrati ed entrambi i giocatori hanno avuto delle chance. Una volta che Sonego ha preso il largo nel primo set, però, il suo avversario non è riuscito a stargli dietro e si è arreso alla distanza. L'azzurro attende il vincente del match Bonzi-Goffin.

