Atalanta | l’Ats scrive ai tifosi | «Prudenza | evitiamo la presenza allo stadio»

In vista della partita contro il Real Madrid, l'Ats di Bergamo ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi bergamaschi Serata storica per l'Atalanta che questa sera in Champions League affronterà il Real Madrid al Gewiss Stadium. La situazione Covid-19 è ancora critica e allora l'Ats di Bergamo, attraverso le pagine de L'Eco di Bergamo, ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi nerazzurri. «Cari tifosi Atalantini, la giornata storica che stiamo per vivere sportivamente parlando, che vede la nostra Atalanta incontrare l'icona del calcio Real Madrid, è un'occasione di orgoglio, gioia e partecipazione sportiva che ci ricorderemo sempre. Accompagniamo i nostri calciatori nerazzurri idealmente con il sostegno della nostra vicinanza e col calore che loro ...

