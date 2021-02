Amici | Linus valuta i cantanti e si complimenta con Raffaele | “Alla faccia di Rudy”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021), il direttore artistico di Radio Deejay, in vista del serale giudicherà le esibizioni dei ragazzi. La sua classifica sarà utile ai professori per capire chi mandare al serale. Il primo a doversi esibire è Tancredi ma, dopo il due ricevuto dPettinelli la scorsa volta, il giovane cantante è troppo agitato. Al suo posto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

sangio_amici : Linus: cosa canti sangio: vita spericolata Ioo: seeeeeeeeeee, ASSURDO #amici20 - tw_fyvry : @enrick81 Attualmente, degli inediti di Amici 20, non ho sentito uno che possa entrare nei gusti musicali di Linus… - Madgurlwithabox : Perché ha bisogno degli altri, degli amici che sono una coperta di Linus, ha il disperato bisogno di stare in mezzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Linus

Velvet Gossip

... avevo affittato una grande casa per stare insieme con tutto il mio staff, i miei". E il ... io vivrei con la giacca, è versatile e può essere tanto sportiva quanto una coperta di, la puoi ...... Loic Meillard, Luca Aerni, Alexis Pinturault,Strasser, Michael Matt e il nostro Alex Vinatzer. Con tanti altri pronti ad inserirsi. 9:32 - C è lo slalom maschile Buongiornodi Eurosport ...Amici, Linus è stato chiamato da Maria De Filippi per realizzare una classifica dei cantanti: dopo le esibizioni, Tancredi all'ultimo posto ...Amici 2021, ed.20, anticipazioni puntata oggi, 24 febbraio: Esa nei guai? Dopo Martina e Raffaele ecco che il cantante finisce a ...