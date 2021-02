Aereo in avaria atterra in strada e si schianta contro un’auto di passaggio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tragedia sfiorata a San Francisco: un piccolo velivolo ha effettuato un atterraggio di emergenza su un cavalcavia al di sopra dell’autostrada, impattando contro un veicolo Un piccolo Aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza in strada, andando ad impattare contro un’auto. Le immagini che arrivano da Livermore, in California, mostrano il velivolo girato di 90 L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tragedia sfiorata a San Francisco: un piccolo velivolo ha effettuato unggio di emergenza su un cavalcavia al di sopra dell’auto, impattandoun veicolo Un piccoloha effettuato unggio di emergenza in, andando ad impattare. Le immagini che arrivano da Livermore, in California, mostrano il velivolo girato di 90 L'articolo NewNotizie.it.

TCure74 : @DarioRossetto2 Il motore di un aereo in avaria. - sbisin : @repubblica Titolo clickbait: C'è una enorme differenza tra perdere pezzi da un motore in avaria, come in questo ca… - beerlovermoreno : Eravamo io, Maria Carmela, Antonio muratore e Michelino su un aereo. Ad un certo punto il veivolo inizia ad andare… -