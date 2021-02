24 Ore Le Mans | la Ferrari parteciperà nella categoria principale con le hypercar dal 2023!

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo una lunga fase di studio del progetto,ufficializza la partecipazione dal 2023 alla 24 Ore Leed al FIA World Endurance Championship tra le, la nuova classe regina che nascerà da questa stagione dopo l’abbandono delle LMP1. La Rossa torna nel Mondiale e potrà contendersi il successo assoluto, una cosa che non accadeva dal 1973. Il marchio di Maranello si unisce a Toyota, Glickenhaus e Peugeot, costruttori che dal 2021 o dalle stagioni seguenti gareggeranno in questa serie. Non dimentichiamoci che dal 2023 nasceranno le LMDh, realtà che nasce dalla convergenza tra ACO ed IMSA e che sarà eletta a gareggiare contro le. In quest’ultima classe ricordiamo la presenza certa di Audi, Porsche ed Acura (Honda) oltre all’interesse di Chevrolet, Ford ed altri costruttori di primo ...

Brumbrum091091 : RT @matteopittaccio: Era il 20 giugno 1965 e #Ferrari vinceva la 33^ edizione della 24 Ore di Le Mans con la 250LM #21 guidata da Rindt - G… - RollingGuitar : RT @matteopittaccio: Era il 20 giugno 1965 e #Ferrari vinceva la 33^ edizione della 24 Ore di Le Mans con la 250LM #21 guidata da Rindt - G… - matteopittaccio : Era il 20 giugno 1965 e #Ferrari vinceva la 33^ edizione della 24 Ore di Le Mans con la 250LM #21 guidata da Rindt… - ClubAlfaIt : #Ferrari torna in forma ufficiale nel WEC e alla 24 Ore di Le Mans: a partire dal 2023 con una LMH… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: La #Ferrari torna dopo 50 anni a #lemans nel #2023 con una #hypercar per la #24Ore @FerrariRaces @24hoursoflemans #Ferrari… -

Ultime Notizie dalla rete : Ore Mans

Il Cavallino Rampante tornerà (finalmente!) in maniera ufficiale nel Mondiale Endurance (WEC) puntando alla vittoria nell'iconica 24di Le. Per assistere a tutto ciò bisognerà comunque ...... anche i vertici di Porsche hanno accolto con grande entusiasmo la ritrovata presenza del Cavallino nella lotta per la vittoria della 24di lea cinquant'anni esatti dall'ultima ...Pertanto, dal 2023 il team di Maranello si batterà per la vittoria nella 24 Ore di Le Mans per la prima volta dal 1973, contro marchi come Toyota, Glickenhaus, Peugeot, Porsche e Audi. La Ferrari ha ...Il Cavallino Rampante ufficializza il ritorno nel Mondiale Endurance puntando dritto alla 24 Ore di Le Mans e al titolo mondiale ...