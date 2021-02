16.424 nuovi casi e 318 morti. Il Covid è peggio dell’Aids, dice il professor Galli (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La variante inglese mette in allarme gli scienziati e, in particolare, il professor Massimo Galli, direttore delle Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 16.424 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 318 morti. Covid: la variante inglese preoccupa L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La variante inglese mette in allarme gli scienziati e, in particolare, ilMassimo, direttore delle Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute informa che itotali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 16.424 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 318: la variante inglese preoccupa L'articolo proviene da Leggilo.org.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 febbraio: 16.424 nuovi casi e 318 morti - AndrioScchi : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 febbraio: 16.424 nuovi casi e 318 vittime: Nelle 24 ore precedenti… - marcoluci1 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 febbraio: 16.424 nuovi casi e 318 morti - Herbert403 : Coronavirus, 16.424 nuovi casi con 340.247 test. Morti in 318, salgono le terapie intensive - MarsicaW : CORONAVIRUS ITALIA, AUMENTANO A 16.424 I NUOVI CONTAGI. SALGONO I RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA… -