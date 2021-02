Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 febbraio 2021)DEL 22 FEBBRAIOORE 19.05 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO I RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TOGLIATTI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA DALLA CAPITALE SI STA IN CODA ANCHE SULLAFIUMICINO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ ALL’ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON ANCHE A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA STESSA SITUAZIONE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VITINIA IN DIREZIONE OSTIA SI RALLENTA SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO QUALCHE DISAGIO SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI CHIUDIAMO CON LA VIA APPIA SULLA QUALE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA CIAMPINO E LO ...