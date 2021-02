Tommaso Zorzi e Stefania contro Dayane: “Sai cosa significa ti amo?” (Video) (Di martedì 23 febbraio 2021) Lite tra Stefania Orlando, Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Samantha De Grenet nella casa di Cinecittà dopo la diretta Dopo la puntata, come era prevedibile, c’è stata dentro la casa una discussione tra Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Samantha De Grenet e Dayane Mello. Il motivo della lite è stata la scelta di Dayane di mandare al televoto l’amica Rosalinda in coppia con Stefania, salvando invece Samantha e Andrea. Una decisione che ha lasciato tutti di stucco, soprattutto dopo che in puntata la modella ha dichiarato di essere innamorata di Rosalinda. Stefania Orlando è in cucina con gli altri vip quando vede entrare Dayane e inizia ad attaccarla, dicendole: “Tu sei ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Lite traOrlando,Mello,e Samantha De Grenet nella casa di Cinecittà dopo la diretta Dopo la puntata, come era prevedibile, c’è stata dentro la casa una discussione traOrlando,, Samantha De Grenet eMello. Il motivo della lite è stata la scelta didi mandare al televoto l’amica Rosalinda in coppia con, salvando invece Samantha e Andrea. Una decisione che ha lasciato tutti di stucco, soprattutto dopo che in puntata la modella ha dichiarato di essere innrata di Rosalinda.Orlando è in cucina con gli altri vip quando vede entraree inizia ad attaccarla, dicendole: “Tu sei ...

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - therisinglove : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - futtiniditutti : voi avete idealizzato Tommaso Zorzi come un Dio a cui lui è concesso dire e fare tutto che vuole e talvolta seppur… -