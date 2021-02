Tesla ai minimi da inizio anno

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo aver chiuso la giornata di ieri in calo dell’8,55%, registrando la peggiore seduta da settembre 2020, continua il periodo negativo della casa automobilistica con la più grande capitalizzazione di mercato al mondo.sta scambiando aida, con un ribasso del 3,21%, portandosi a 691,6. Le maggiori attese vedono un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 637,7 e successiva a quota 583,9. Resistenza a 727,2. Poco dopo l’della seduta a Wall Street, il titolo era andato in rosso del 13%, fino a quota 620 dollari per azione. Il calo del titolo è correlato a quello degli altri grandi colossi tecnologici, ma anche a quello del bitcoin secondo alcuni analisti. “Musk è ora legato al bitcoin – ha detto a CNBC Daniel Ives, analista di Wedbush – ...

Ultime Notizie dalla rete : Tesla minimi

