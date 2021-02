Scontro in strada a Milano: agente spara l’aggressore e lo uccide (Di martedì 23 febbraio 2021) Rimasti feriti due poliziotti di 22 e 36 anni nella sparatoria avvenuta a Milano, in via Sulmona, zona Corvetto. La Polizia era intervenuta, poco dopo mezzanotte, in seguito ad alcune segnalazioni dei residenti sulla presenza di un uomo in strada che, armato di coltello da cucina, aggrediva i passanti. Con precedenti per reati contro la persona e stupefacenti, il soggetto 45enne, di origini filippine, è morto colpito da un proiettile inferto da uno degli agenti giunti in soccorso. E’ stato un vero e proprio Scontro in strada quello verificatosi alle 00:20 di stanotte: secondo alcune testimonianze, l’uomo avrebbe aggredito prima un rider e poi un uomo che usciva dal portone di un palazzo, ma entrambi sono riusciti a fuggire. All’arrivo della prima pattuglia, l’aggressore si è poi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Rimasti feriti due poliziotti di 22 e 36 anni nellatoria avvenuta a, in via Sulmona, zona Corvetto. La Polizia era intervenuta, poco dopo mezzanotte, in seguito ad alcune segnalazioni dei residenti sulla presenza di un uomo inche, armato di coltello da cucina, aggrediva i passanti. Con precedenti per reati contro la persona e stupefacenti, il soggetto 45enne, di origini filippine, è morto colpito da un proiettile inferto da uno degli agenti giunti in soccorso. E’ stato un vero e proprioinquello verificatosi alle 00:20 di stanotte: secondo alcune testimonianze, l’uomo avrebbe aggredito prima un rider e poi un uomo che usciva dal portone di un palazzo, ma entrambi sono riusciti a fuggire. All’arrivo della prima pattuglia,si è poi ...

