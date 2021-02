Russo (M5S): “Io espulso ma non farò ricorso. Di Battista? E’ solo un fenomeno mediatico” (Di martedì 23 febbraio 2021) Scissione M5S, “Io espulso ma non farò ricorso. Di Battista? E’ solo un fenomeno mediatico, nessuno gli ha chiesto di mettersi alla guida dei dissidenti. Nuovo gruppo con gli espulsi? E’ un’ipotesi. Italia dei valori? Invenzione giornalistica”. Così Giovanni Russo, deputato del M5S, parla della crisi infinita dal Movimento ai microfoni di Radio Cusano Campus. Scissione M5S, Giovanni Russo è tra i 16 deputati che non hanno votato la fiducia a Draghi Russo è tra i 16 deputati che non ha votato la fiducia al governo Draghi. “Abbiamo ricevuto un provvedimento di espulsione tramite e-mail”, ha detto alla radio romana. “Io personalmente non farò ricorso contro questa decisione perché ritengo ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Scissione M5S, “Ioma non. Di? E’un, nessuno gli ha chiesto di mettersi alla guida dei dissidenti. Nuovo gruppo con gli espulsi? E’ un’ipotesi. Italia dei valori? Invenzione giornalistica”. Così Giovanni, deputato del M5S, parla della crisi infinita dal Movimento ai microfoni di Radio Cusano Campus. Scissione M5S, Giovanniè tra i 16 deputati che non hanno votato la fiducia a Draghiè tra i 16 deputati che non ha votato la fiducia al governo Draghi. “Abbiamo ricevuto un provvedimento di espulsione tramite e-mail”, ha detto alla radio romana. “Io personalmente noncontro questa decisione perché ritengo ...

