Resta senza riscaldamento e muore di ipotermia: poche ore dopo le svaligiano la casa (Di martedì 23 febbraio 2021) Un’anziana è deceduta durante l’ondata gelida che ha colpito il Texas provocando un blackout elettrico. Nemmeno un giorno dopo le sono entrati i ladri in casa Non solo il dramma di perdere la proprioa nonna, morta congelata a causa del blackout sopraggiunto durante la tempesta glaciale che ha investito interi stati, ma anche il dolore L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 23 febbraio 2021) Un’anziana è deceduta durante l’ondata gelida che ha colpito il Texas provocando un blackout elettrico. Nemmeno un giornole sono entrati i ladri inNon solo il dramma di perdere la proprioa nonna, morta congelata a causa del blackout sopraggiunto durante la tempesta glaciale che ha investito interi stati, ma anche il dolore L'articolo NewNotizie.it.

paola_saluzzi : #LucaAttanasio #VittorioIacovacci #MustaphaMilambo « Il dovere di dare l’esempio » Per chi resta, un dolore senza fine. - CavaliereNero17 : @Krystal_Drawing @DictatorWannabe sono afflitti loro, finisci quasi per restare inerme quando capita perché non te… - macfhluraichea : RT @verbxtjm: ci provo per l'ultima volta: sto cercando nuovi moots per avere una tl migliore senza troppi drama quindi se sei fan della ma… - ruotebucate : @ferraragino_2 Senza farci il fegato amaro, resta qui. - triedtosaveher : @anikeatable Ma essere studente di successo, significa condurre una vita universitaria sana, senza dover rinunciare… -