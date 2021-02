Regno Unito, dopo Brexit è tempo di “Lockexit” (Di martedì 23 febbraio 2021) C’è da dire che in fatto di uscite ormai sono esperti. dopo la telenovela Brexit con il divorzio più lungo della storia tra Londra e Bruxelles, il Regno Unito prepara un’altra uscita. E se la precedente ha creato polemiche e fazioni, questa mette d’accordo tutti. E’ stato il Premier britannico Boris Johnson, nelle scorse ore, a spiegare l’exit strategy in quattro tappe che il Paese affronterà nelle prossime settimane fino a giugno. Un’uscita soft, in più step, che porterà la Gran Bretagna fuori dal lockdown duro da qui a giugno, data che dovrebbe segnare se non proprio l’inizio della fine quantomeno una più evidente ripresa della normalità con l’allentamento delle restrizioni più severe che fin qui hanno condizionato la vita dei cittadini. Lockexit IN 4 STEP – La prima sarà la riapertura ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) C’è da dire che in fatto di uscite ormai sono esperti.la telenovelacon il divorzio più lungo della storia tra Londra e Bruxelles, ilprepara un’altra uscita. E se la precedente ha creato polemiche e fazioni, questa mette d’accordo tutti. E’ stato il Premier britannico Boris Johnson, nelle scorse ore, a spiegare l’exit strategy in quattro tappe che il Paese affronterà nelle prossime settimane fino a giugno. Un’uscita soft, in più step, che porterà la Gran Bretagna fuori dal lockdown duro da qui a giugno, data che dovrebbe segnare se non proprio l’inizio della fine quantomeno una più evidente ripresa della normalità con l’allentamento delle restrizioni più severe che fin qui hanno condizionato la vita dei cittadini.IN 4 STEP – La prima sarà la riapertura ...

