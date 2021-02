“Problemi e perdita di memoria…”. Giovanni Ciacci, niente sarà più come prima. Racconto da brividi da Barbara D’Urso (Di martedì 23 febbraio 2021) Nell’appuntamento di martedì 23 febbraio con ‘Pomeriggio 5?, Giovanni Ciacci è stato ospitato da Barbara D’Urso. Il costumista ha spiazzato la padrona di casa e anche tutto il pubblico all’ascolto con dichiarazioni molto forti riguardanti la sua salute. Le sue condizioni fisiche sono state e sono ancora tutt’altro che buone, infatti è stato costretto a fare i conti con problematiche decisamente serie. Ha voluto raccontare per la prima volta tutti i dettagli sul suo stato clinico, generando commozione. Nel recente passato l’uomo è stato colpito dal coronavirus ed è rimasto positivo al Covid-19 per un lungo periodo di tempo. Nessuno però si sarebbe aspettato che le conseguenze si sarebbero fatte sentire per moltissimo tempo. Infatti, parlando con Barbara D’Urso, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Nell’appuntamento di martedì 23 febbraio con ‘Pomeriggio 5?,è stato ospitato da. Il costumista ha spiazzato la padrona di casa e anche tutto il pubblico all’ascolto con dichiarazioni molto forti riguardanti la sua salute. Le sue condizioni fisiche sono state e sono ancora tutt’altro che buone, infatti è stato costretto a fare i conti con problematiche decisamente serie. Ha voluto raccontare per lavolta tutti i dettagli sul suo stato clinico, generando commozione. Nel recente passato l’uomo è stato colpito dal coronavirus ed è rimasto positivo al Covid-19 per un lungo periodo di tempo. Nessuno però si sarebbe aspettato che le conseguenze si sarebbero fatte sentire per moltissimo tempo. Infatti, parlando con, ha ...

